Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le tennis féminin vient sûrement de perdre l'une des plus grandes (sinon la plus grande) icône de son Histoire. Défaite par Ajla Tomljanovic (7-5, 6-7, 6-1), Serena Williams a probablement - elle a maintenu une once de doute - tourné l'immense page de sa carrière dans la nuit de vendredi. L'Américaine, détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple et adulée des mordus de petite balle jaune, a transcendé son sport. Alors forcément, les hommages ont afflué de bien des personnalités des mondes sportif, politique, médiatique ou du spectacle.

"Une championne", "la plus grande de tous les temps", "une légende" : Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey, LeBron James et d'autres nombreuses stars y ont été de leur message pour Serena Williams vendredi sur les réseaux sociaux. Petit florilège.

Oprah Winfrey, star afro-américaine de la télévision : "25 ans. Championne. Héroïne. Légende pour toujours !"

Tiger Woods, un des plus grands golfeurs de l'histoire : "Tu es la plus grande sur les courts et en dehors. Merci de nous avoir tous inspirés à poursuivre nos rêves. Je t'aime ma petite soeur !!!!!!"

Michelle Obama, ancienne Première dame des Etats-Unis : "Félicitations pour ton incroyable carrière, Serena Williams ! Quelle chance nous avons eue de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l'une des plus grandes sportives de tous les temps. Je suis fière de toi, mon amie, et j'ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents."

LeBron James, superstar du basket, quadruple champion NBA : "Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d'être cette source d'inspiration pour tant de personnes."

Coco Gauff, joueuse afro-américaine, grand espoir du tennis : "Serena, MERCI. C'est grâce à toi que je crois en ce rêve. L'impact que tu as eu sur moi va au-delà de tous les mots que l'on peut mettre ensemble et pour cela je te dis merci, merci, merci, GOAT (Meilleure joueuse de tous les temps, NDLR) !"

Billie Jean King, ancienne championne de tennis et militante pour l'égalité des sexes : "Son incroyable carrière a marqué l'histoire du tennis. Et pourtant, ses plus grandes contributions sont peut-être encore à venir. Merci, Serena Williams. Ton voyage continue."

Andy Roddick, ancien vainqueur de l'US Open en 2003 : "Je t'aime Serena Williams. Cela a été le plaisir de toute une vie de te voir devenir ce que tu es. J'ai hâte de voir ce que tu feras ensuite. Merci ma vieille amie."

Enfin, Rafael Nadal, actuel recordman du nombre de titres en Grand Chelem chez les messieurs (22), s'est également fendu d'une story sur son compte Instagram, avec le message suivant : "Merci Serena Williams pour tout ce que tu as fait pour notre sport !!! Championne fantastique." Une telle icône ne pouvait que générer l'unanimité quand le rideau s'est tiré. Ces mots en sont l'un des nombreux témoignages.

