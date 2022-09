Ons Jabeur bisse. Après Wimbledon, la Tunisienne s’est à nouveau hissée dans le dernier carré d’un Grand Chelem, en l’occurrence pour la première fois de sa carrière à l’US Open, au terme d’un match où, comme en quart de finale, elle a démontré toute sa force de caractère pour s’imposer en deux sets, face à celle qui a mis fin à la carrière de Serena Williams , Ajla Tomljanovic (6-4, 7-6(4)). Elle attend désormais de savoir qui de Caroline Garcia ou Cori Gauff, dont le choc est prévu en ouverture de la night-session, la rejoindra.

Ad

La Tunisienne s’est-elle inspirée de Casper Ruud, le Norvégien qui était en lice juste avant elle ce mardi sur le court Arthur Ashe ? En tout cas, elle a copié quasiment à l’identique la fin de match du 7e au classement ATP, mené 5-3 dans le dernier set de son match face à Matteo Berrettini et qui s’est imposé sur le même score au tie break. Au-dela de la comparaison douteuse, la tête de série numéro 5, finaliste malheureuse à Wimbledon il y a deux mois, a encore fait admirer toute sa résilience dans une fin de rencontre où Tomljanovic, pourtant, pensait pouvoir renverser le cours du match.

US Open Ram / Salisbury - Nys / Zielinski - Les temps forts du match - US Open IL Y A 2 HEURES

Jabeur en confiance : "Je crois plus en moi, je sais que je peux gagner un Grand Chelem"

Il serait plus juste de dire que, à l’instar du reste de la rencontre, c’est plutôt la Tunisienne qui avait perdu le fil d’une partie où elle a tout fait, les coups gagnants (29) comme les fautes directes (30). Face à une joueuse habituée à cogner du fond du court, mobile et capable de bien défendre, Jabeur a d’abord fait du Jabeur, variant beaucoup, même si elle s’est retenue de multiplier les amortis, pour privilégier plutôt les frappes lourdes et les slices.

Bien aidée par la faiblesse de son adversaire au service (9 double-fautes, seulement 34% de points remportés derrière sa deuxième balle), la joueuse de 28 ans avait pris le meilleur départ, mais à 3-1 en sa faveur dans le premier acte, elle a laissé son adversaire enchaîner deux jeux de suite, avant de breaker de nouveau pour finalement s’adjuger la première manche.

Jabeur bien lancée face à Tomljanovic : la Tunisienne prend le premier set

C’était avant un deuxième acte totalement décousu où, au bout de six breaks, les deux joueuses étaient finalement forcées de se départager dans le jeu décisif. Dans cet exercice, c’est Jabeur qui a fini par faire la différence, avec de la réussite sur quelques coups droits adverses qui se sont échappés d’un rien dans le couloir ou derrière la ligne de fond de court. Son rêve de premier titre du Grand Chelem est toujours intact, mais, avec Garcia ou Gauff , puis peut-être Swiatek en finale, sur son chemin, il est encore très loin.

Garcia future vainqueure de l'US Open ? Il faut qu'elle ait l'intime conviction de pouvoir le faire

US Open Jabeur bien lancée face à Tomljanovic : la Tunisienne prend le premier set IL Y A 2 HEURES