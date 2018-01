La Peugeot 308TCR se dévoile en vue du WTCR

Peugeot Sport a levé le voile sur la 308TCR – disponible à partir d'aujourd'hui, et éligible pour le tout nouveau World Touring Car Cup (WTCR).

Avec cette évolution significative de la 308 Racing Cup, et dérivée de la version route de la 308 GTi par Peugeot Sport, le constructeur français vise des performances de haut niveau pour ses équipes clientes.



Moteur :induction, échappement et turbocompresseur révisés permettant au bloc 4 cylindres de développer 350hp et 420Nm de couple à partir de 3000 tours/minute. Moteur conçu pour couvrir 5000 kilomètres - presque le double du montant nécessaire pour toute une saison WTCR.



Transmission :boîte de vitesses séquentielle à 6 rapports renforcée et spécialement conçue, commandée par des palettes au volant.



Manutention :élargissement important des voies et disposition particulière de la suspension, ainsi que des barres antiroulis réglables à l'avant et à l'arrière, sans oublier la suspension à rotule sur toute la longueur.



Configuration du châssis :de nombreuses options de réglage (hauteur de caisse, voie et carrossage - à l'avant et à l'arrière) permettent de régler le châssis pour tous les circuits en fonction de chaque pilote.



Aérodynamique :en collaboration avec des concepteurs du Centre de Style Peugeot et en CFD, la carrosserie offre permet un flux d'air parfait vers le radiateur et le refroidisseur intermédiaire, tandis que le splitter génère une force d'appui maximale pour la stabilité directionnelle. Le grand diffuseur arrière produit davantage d'appui.



Freinage :le nouveau pédalier complète un système de freinage de haute qualité.



Roues et pneus :l'esthétique de la voiture est complétée par des jantes de 18 pouces, équipées de pneus (27-65 / 18).



"Si la PEUGEOT 308 RACING CUP était déjà éligible au TCR, le très rapide développement des championnats basés sur la règlementation TCR nous a poussé à aller plus loin dans la recherche de la performance afin d’accompagner l’ambition de nos clients jusqu’au meilleur niveau international, celui-ci étant, dès 2018, représenté par la FIA World Touring Car Cup (WTCR)",commente Bruno Famin, le directeur de la compétition chez Peugeot. "L’arrivée de la nouvelle PEUGEOT 308TCR tombe donc à point nommé et illustre le profond engagement de PEUGEOT SPORT pour ses clients. Pour satisfaire leur légitime exigence, nous avons utilisé notre expérience et notre expertise pour concevoir un modèle performant, fiable et toujours plus plaisant à piloter"



Les voitures totalement assemblées seront livrées aux clients à partir d'avril et coûteront 109'000€ (hors taxes), avec un certain nombre d'options disponibles. Peugeot Sport estime les coûts de roulage de la 308TCR à 4,50€ par kilomètre sans les taxes et les consommables.



La 308TCR sera exposée sur le stand Peugeot durant le Salon International de Genève du 8 au 18 mars. Cliquezicipour voir la 308TCR en piste.