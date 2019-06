Esteban Guerrieri a conclu la première moitié du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO comme il l'a commencée, en menant au classement.

Le double podium de Guerrieri sur la WTCR Race of Germany lui permet d'aborder la deuxième moitié de la saison avec 45 points d'avance dans la course au titre, qui se terminera sur le circuit international de Sepang en Malaisie dans 175 jours.



Vainqueur de la Course 1 lors de l'ouverture de la saison sur la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, Guerrieri a pris une deuxième et une troisième place sur le légendaire Nürburgring Nordschleife après être partie de la pole position DHL lors de la première manche.



"C'était en fait un très bon week-end pour nous ", a déclaré le pilote du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, motorisé par Honda. "Merci à Honda qui est venu du Japon, ils sont venus ici pour nous rencontrer et partager ce week-end avec nous, c'est super de signer une bonne performance et de voir comment nous pouvons performer sur chaque piste. C'est pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui."



"Nous devrons juste garder un oeil sur le lest de compensation", poursuit l'Argentin. "Ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons à coup sûr. Nous essaierons de maintenir notre avance."

The post A mi-chemin de la gloire en WTCR : Guerrieri continue à mener la #RoadToMalaysia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.