WTCR

WTCR ADRIA - Une course animée et Santiago Urrutia l'emporte

WTCR ADRIA - Santiago Urrutia a signé une belle deuxième victoire cette saison en s'imposant lors de la WTCR Race of Adria. A l'issue d'une course animée, Urrutia, qui était parti en pole avant de se faire doubler par Esteban Guerrieri, a trouvé une "porte ouverte" pour reprendre les commandes et l'emporter devant Tom Coronel et Guerrieri.

00:01:48, il y a une heure