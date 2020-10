Après avoir remporté le titre WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019, Michelisz est l'un des nombreux pilotes qui pourront compter sur l'expérience d'un test sur le circuit de MotorLand Aragon, plutôt que l'expérience d'une course sur le tracé espagnol long de 5,345 km.



"Nous allons aborder un circuit très intéressant", a déclaré le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "En tant qu'équipe, nous avons une certaine connaissance du circuit. Nous y avons effectué un test prometteur et le circuit semble fantastique et c'est un énorme défi pour le pilote".



Le coéquipier de Michelisz, Gabriele Tarquini, est également un grand fan du circuit. "C'est peut-être la première fois que nous roulons en Aragon en compétition, mais nous y avons fait quelques essais avec la Hyundai i30 N TCR. Je connais très bien la piste et je l'adore. Il y a beaucoup de virages rapides, de changements de direction et de gros freinages. Pour moi, c'est une combinaison parfaite pour le WTCR".



Gabriele Rizzo, le directeur de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, a ajouté : "La Hongrie a été une performance non représentative de notre équipe, et nous sommes déterminés à rectifier cela. Nous savons que la Hyundai i30 N TCR est capable de remporter des victoires, et nous sommes convaincus que nous pouvons être compétitifs en Espagne ce week-end".