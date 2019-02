Aurélien Panis poursuit avec Comtoyou en WTCR, mais passe à la Cupra

Aurélien Panis continuera à batailler en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, signant à nouveau pour le Comtoyou Racing, mais passant à la Cupra TCR.

Panis, âgé de 24 ans, a terminé à plusieurs reprises dans les points en WTCR / OSCARO avec Comtoyou en 2018 au volant d'une Audi RS 3 LMS. Mais, avec les nouvelles réglementations limitant le nombre de voitures par marque à quatre et toutes les places pour les pilotes Audi étant déjà attribués, Panis aura l'opportunité de piloter une Cupra en 2019. Et bien que la voiture représente un territoire inconnu pour Panis, il pourra tirer le positif des performances des pilotes au volant de cette voiture en WTCR / OSCARO l'an passé.



"Nous avons constaté l'an dernier avec Pepe Oriola et les autres pilotes quoe la voiture était vraiment rapide sur toutes les pistes", a déclaré Panis, le fils d'Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1996. "Je suis vraiment confiant pour cette raison, et je suis très heureux de travailler avec Cupra et de continuer avec le Comtoyou Racing. La saison n'a pas été facile en partant de zéro, mais j'ai pris beaucoup d'expérience et le rythme était bon sur la fin de saison, où nous nous battions régulièrement dans le top 10, et même dans le top 5. Pour cette deuxième saison, mon objectif est de me battre avec les meilleurs pilotes et d'essayer de monter sur le podium".



"Je suis très heureux de continuer à prendre part au WTCR pour la deuxième année consécutive. La continuité est une chose très importante et, de ce fait, je suis en position de récolter les fruits de mois de travail et de progrès".



Panis entamera sa seconde saison en WTCR / OSCARO après de solides performances en course sur glace sur le Trophée Andros, où il a terminé premier des voitures 100% électrique et troisième au général du classement final de la catégorie Elite. Il a également remporté la Super Finale au Stade de France aux côtés de son père. "C'était un bon hiver pour moi et, bien entendu, être en compétition plutôt que de n'avoir rien à faire m'aide dans ma préparation", a déclaré Panis Jr.



Pour la structure du Comtoyou Racing de Jean-Michel Baert, une autre campagne chargée en WTCR / OSCARO s'annonce, la formation belge continuant à gérer quatre voitures, bien qu'il s'agisse de deux entités distinctes en raison des règles limitant chaque concurrent à un maximum de deux voitures.



"Je suis très heureux de pouvoir renouveler le contrat d'Aurélien", a déclaré Baert. "Il partage les mêmes valeurs que Comtoyou Racing. C'est un garçon très talentueux qui gagne chaque année en expérience. Il a remporté une course en TCR à Buriram en 2017 et prendra en compte ces deux facteurs pour la # WTCR2019SUPERGRID.



"Cette annonce confirme également le partenariat que nous avons établi avec Cupra. Jaime Puig voulait que nous travaillions ensemble depuis longtemps et nous espérons rencontrer beaucoup de succès. Une chose est certaine, nous attendons beaucoup de succès dans cette nouvelle collaboration. ”



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré: «Aurélien a bien progressé en 2018 et nous nous nous attendons à la même chose en 2019, où il bénéficiera de la continuité de sa collaboration avec la famille Comtoyou. Il a pris confiance en lui et disposera d'un excellent niveau de concurrence sur le # WTCR2019SUPERGRID pour évaluer ses progrès. "



Comtoyou Racing dévoilera prochainement son deuxième pilote équipé de la Cupra et plus de détails sur sa campagne WTCR / OSCARO, à la suite de l'annonce la semaine dernière de la venue du débutant Niels Langeveld (Pays-Bas) et Frédéric Vervisch (Belgique) en tant que pilotes de la division compétition clients de Audi Sport sur les Audi RS 3 LMS sous la bannière Comtoyou Team Audi Sport.

The post Aurélien Panis poursuit avec Comtoyou en WTCR, mais passe à la Cupra appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.