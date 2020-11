Le Hongrois s'est assuré du titre en terminant à la deuxième place de la première des trois courses disputées sur le circuit virtuel de Zolder dimanche soir. Le duo Lynk & Co, Gianmarco Fiduci (Team Fordzilla) et Kirill Antonov (LADA Sport Rosneft eRacing Team), ont remporté leur première victoire en Esports WTCR.



Bien qu'il ait été sous pression en début de saison, Baldi, le pilote de l'équipe Esports Hyundai M1RA, a fait preuve d'un rythme sans égal et d'une capacité à rester calme, notamment sur le circuit du Nürburgring Nordschleife, le plus difficile de tous.



Baldi a remporté le titre devant le champion 2018 Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), qui s'est montré en grande forme sur le Slovakia Ring et le MotorLand Aragón.



Au volant d'une Audi RS 3 LMS virtuelle, Dávid Nagy a égalé son classement de 2019 pour M1RA Esports, avec une troisième position, après avoir remporté deux victoires.



Dans une bataille qui s'est avérée extrêmement serrée, la quatrième place est revenue à Fiduci, qui a battu Florian Hasse. Antonov, Adam Pinczes, Zoltán Csuti, Martin Barna et Bence Zsupanek complètent le top 10 du classement final du championnat.



Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Esteban Guerrieri et Yann Erhlacher, étaient tous deux engagés dans cette compétition, Guerrieri terminant dans les points dans la course 2. La soirée d'Erhlacher a cependant été interrompue par des problèmes techniques.



Plus d'informations à suivre...