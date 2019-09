Bennani : nous allons continuer à nous battre

Mehdi Bennani est fermement concentré sur son retour aux avant-postes en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO après une saison 2019 compliquée.

Bennani a été vainqueur lors de la saison inaugurale WTCR / OSCARO en 2018 mais languit à la 26e position du classement dans sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



Malgré ses difficultés, le Marocain n'abandonne pas l'espoir d'obtenir plus de succès avec trois week-ends encore à disputer sur la #RoadToMalaysia.



"Si j'ai l'occasion de gagner, j'en profiterai, mais ce n'est pas facile de gagner dans cette série", a déclaré le pilote de 36 ans. "A chaque fois, c'est très proche d'être un résultat fantastique et mon seul espoir est que cela arrive. C'est plus serré cette année que l'an dernier. Une petite erreur peut faire la différence et il est facile de faire une petite erreur. Parfois, lorsque vous avez plus de pression lorsque vous êtes en retard et que vous aggravez la situation."



"Nous avons besoin à chaque fois d'un bon résultat, il vous rend plus fort et plus confiant. Cette année, nous sommes vraiment en difficulté, mais c'est un programme à long terme, il faut travailler de plus en plus et c'est tout."



"J'ai dit lors de la première course à Marrakech que vous ne saurez pas qui sera le premier et qui sera le dernier à la fin de la saison. Nous savons que notre voiture a trois ans [d'âge], ce qui n'est pas exactement la même chose que les voitures neuves. Nous sommes quatre bons pilotes dans l'équipe mais nous sommes quatre pilotes qui luttent à chaque fois pour être dans le top 10. Mais nous travaillons, nous essayons de faire de notre mieux."



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan est la prochaine manche de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté by OSCARO à Suzuka du 25 au 27 octobre.

