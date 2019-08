Thed Björk a hâte que la pause estivale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO prenne fin, car il a hâte de reprendre la lutte pour le titre mondial.

Le Suédois Björk se rendra au Ningbo International Speedpark pour la WTCR Race of China du 13 au 15 septembre, alors qu'il occupe le troisième rang au classement pour le Cyan Racing Lynk & Co.



Alors que l'épreuve constituera une course à domicile pour Lynk & Co, Björk affiche de hautes ambitions avec sa Lynk & Co 03 TCR.



"Je veux remporter le titre, c'est mon objectif, mais pour cela, il faut faire un très bon travail avec l'équipe", a-t-il déclaré. "Nous devons profiter de ce que nous avons appris au cours de la première partie de la saison en tant qu'équipe avec une toute nouvelle voiture pour être plus forts sur la fin de saison. C'est l'objectif. Et avec la bataille du titre qui s'annonce aussi serrée, ça va être vraiment intéressant."

