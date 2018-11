Björk sans pression avant la finale du WTCR à Macao

Thed Björk ne ressent pas de pression particulière avant les manches finales du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao la semaine prochaine.

Björk reste mathématiquement dans la lutte pour remporter son deuxième titre mondial consécutif dans les rues de Macao, où il a couru pour la première fois en 2017.



Le Suédois, au volant d'une Hyundai YMR, a déclaré: «Lorsque j'ai remporté le Championnat du monde de voitures de tourisme l'an dernier, l'un des points clés pour remporter le titre était de ne pas perdre trop de points à Macao, où je courais pour la première fois. Maintenant, je connais la piste et je sais ce qui peut arriver, je reviens sans la pression de l'année dernière. »



Björk a terminé quatrième et cinquième des deux courses qui composaient la WTCC Race of Macau l'année dernière et confirme être un grand fan de ce tracé de 6.120 kilomètres.



"Macao est absolument génial, c'est l'une des meilleures pistes du monde", a déclaré Björk, qui compte 53 points de retard sur Gabriele Tarquini, leader du championnat, à trois courses de la fin.

