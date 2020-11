Le Hongrois de 23 ans a été l'un des nombreux jeunes pilotes à impressionner en 2020 en raison malgré son expérience limitée des voitures de réglementation TCR, en particulier dans la CUPRA Leon Competición équipée par Goodyear qu'il a pilotée pour la première fois lors de la course d'ouverture de la saison du WTCR en Belgique en septembre.



S'exprimant lors de la course WTCR d'Aragon 2020, le pilote de Zengő Motorsport, qui s'est classé troisième au classement final WTCR Rookie, a déclaré "C'est un moment triste [la saison est terminée]. Mais c'était une bonne première saison et j'ai apprécié chaque instant. J'espère que la saison prochaine sera encore meilleure".



La saison 2021 du WTCR devrait débuter sur le Hungaroring du 14 au 16 mai, l'épreuve à domicile pour Boldizs et son équipe Zengő Motorsport.