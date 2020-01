C’est Coronel qui a fait le plus de courses TCR en 2019

En 2019, aucun pilote n'a participé à davantage de courses TCR que Tom Coronel, qui court à temps plein en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le Néerlandais est en tête de cette liste de 743 pilotes avec 43 départs la saison dernière, grâce à son double programme en WTCR et en TCR Europe avec CUPRA et Honda respectivement.



Concurrents de Coronel en WTCR, Benjamin Leuchter et Mikel Azcona sont également en haut du classement avec 37 et 36 départs respectivement, bien que Luca Engstler – qui a couru en WTCR en Slovaquie et à Macao la saison dernière – ait fait mieux, avec 42 départs.



Sur sa Hyundai, l'Allemand a par ailleurs remporté le plus de victoires en TCR, auteur de 15 triomphes.

