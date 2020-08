C’est le jour du roi du WTCR !

-

Norbert Michelisz, le roi du WTCR, fête ses 36 ans aujourd'hui (8 août). Voici cinq citations notables du pilote BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Sur le fait de remporter un titre mondial de la FIA...

"C'était le jour le plus long de ma vie, comme une montagne russe, car la course 1 était assez bonne, avec une victoire. Dans la course 2, la visibilité était très mauvaise, j'avais des voitures qui volaient tout autour de moi, venant de gauche et de droite et j'ai tiré tout droit au freinage au virage 9. Ce n'était pas de chance, mais j'ai réussi à récupérer quelques places et à remonter jusqu'à la huitième position, ce qui était vital pour la course au titre. Avant la course 3, j'ai cru que je ne prendrais même pas le départ, mais ce qui compte, c'est que nous avons réussi à réaliser ce que nous voulions vraiment. Cependant, le plus important est de dire un grand merci à ma famille, à l'équipe et à tous les Hongrois qui me soutiennent depuis plus de 10 ans".



Sur sa progression de simracer à Champion du monde en supertourisme...

"Il y a un peu plus de dix ans, j'étais assis à la maison et je rêvais de piloter une voiture de course. Je voulais vraiment devenir un pilote de course d'une manière ou d'une autre. À l'intérieur, je sentais que c'était mon destin, mais dans notre situation [familiale], à 18 ans, j'ai réalisé que je n'y arriverais probablement pas. Mais j'ai été invité à passer un test, à 21 ans. C'était en 2005 et c'était la première fois que je pilotais une voiture de course grâce à mes résultats en courses sur simulateur. D'année en année, j'ai réussi à monter les échelons. Même le fait de venir de Hongrie pour obtenir volant d'usine était quelque chose d'incroyable, sans parler du fait de gagner des courses et d'être en mesure de se battre pour un titre mondial à deux reprises".



Pour rattraper le retard de 2017...

"Les deux semaines qui ont suivi cette dernière course au Qatar en 2017 ont été l'une des pires périodes de ma carrière car j'étais tellement déprimé. Je sentais vraiment que le titre était entre mes mains, mais ensuite ça m'a échappé. Je pensais honnêtement à arrêter. Je dois dire que j'ai beaucoup changé au cours des deux dernières années. Je ne sais pas si c'est parce que je suis devenu père, mais je me rends compte que je suis bien meilleur pour établir mes priorités entre les choses dans ma vie. Depuis que j'ai des enfants, je sais ce qui est important. Je ne veux pas dire que le titre n'est pas important mais le fait d'avoir des enfants m'aide parce que dans le passé, je me mettais un peu trop de pression, je voulais toujours tout savoir, j'analysais toujours tout, je planifiais tout. Mais avec l'expérience, on se rend compte qu'on n'est pas toujours en mesure de tout contrôler et, la plupart du temps, on ne peut pas se préparer à tous les scénarios. Sans cette expérience, je n'aurais pas remporté le titre cette année en 2017. Et si je regarde en arrière, si je pouvais choisir un scénario, je choisirais celui-ci avec tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les moments merveilleux".



Sur sa nouvelle approche...

"Devenir père ne signifie pas que c'est moins important pour moi de devenir champion du monde, mais j'ai beaucoup changé dans mon approche. Avant de devenir père, on peut écouter les gens et imaginer ce que cela peut représenter. Mais quand vous devenez père, c'est parfois si intense que vous découvrez des sentiments et des approches de votre côté que vous n'aviez pas compris. C'est la plus belle partie de ma vie maintenant, mais je ne veux pas dire que c'est facile parce que parfois c'est très dur".



Sur la défense de son titre cette saison...

"J'ai hâte d'être à nouveau dans la même position. Je pense que ce titre et le plus psychologique qui en découle feront de moi un meilleur pilote pour les saisons suivantes. Si vous gagnez une course, vous vous sentez assez fort pour en gagner d'autres, et l'objectif suivant est de gagner un championnat [puis d'autres championnats lorsque vous en gagnez un]".



Les faits essentiels



Date de naissance :8 août 1984

Nationalité :hongroise

L'équipe :BRC Hyundai N Squadra Corse

Voiture :Hyundai i30 N TCR

Pneus :Goodyear

Classement au championnat WTCR 2019 : Premier

Chiffres en WTCR (au 01/08/2020) :

Départs :60

Victoires :6

Pole positions :7

Meilleurs tours en course :4

Tours en tête :65

Points marqués :618

