C’est une nuit de course en Esports WTCR OSCARO

C'est nuit de course pour le championnat multijoueurs Esports WTCR OSCARO, la version en ligne du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

A 19h00 CET, le circuit virtuel de Zandvoort accueillera la deuxième manche de la saison avec le nouveau venu Redoine Messaoud à surveiller en pré-qualification. Découvrezicicomment et pourquoi le leader du championnat Jack Keithley ne sera pas en action.



Pour voir ce qui s'est passé lors des qualifications, cliquez ici. Et pour le guide de la piste du héros néerlandais Tom Coronel, cliquezici.



L'action Esports WTCR OSCARO sera diffusée en direct à partir de 19h00 CET le dimanche 2 septembre surFacebookouYouTube. Cliquezicipour en savoir plus sur Esports WTCR OSCARO.

