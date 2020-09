Pour sa première participation sur une Audi à une course de WTCR - FIA World Touring Car Cup, Coronel a terminé quatrième dans la course 1 de la WTCR Race of Belgium dimanche, ce qui bat son meilleur résultat précédent qui était une sixième place sur la Nürburgring Nordschleife la saison dernière.



"J'ai eu de très belles batailles, dans la première course avec Tassi et dans la seconde avec Girolami, qui avait gagné la course d'ouverture", a déclaré le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Au début de la deuxième course, il y avait l'habituelle bousculade, j'étais portière contre portière avec Jean-Karl Vernay. Après cela, je me suis battu avec Girolami pendant de nombreux tours. J'étais tout le temps sur son pare-chocs arrière et j'ai tout essayé, mais je n'arrivais pas à trouver un moyen de passer.



"Dans l'ensemble, je suis content de ce week-end, de bons résultats. La bonne préparation a clairement porté ses fruits. L'Audi a très bien roulé sur cette piste, surtout sur les bordures. Un bon début de saison. Je suis heureux, je suis vraiment convaincu que ça va être une très bonne saison !"



Le Néerlandais Coronel a entamé sa 31e saison de course en été avec 484 départs à son actif. Cliquezicipour voir un résumé de la WTCR Race of Belgium.