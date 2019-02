Coup de projecteur sur les héros locaux

Jusqu'ici, sept membres de la #WTCR2019SUPERGRID auront le privilège de courir "à domicile" en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison.

Mehdi Bennanisera le centre d'attention lors de la WTCR Race of Morocco,Norbert Micheliszpourra compter sur un soutien national lors de la WTCR Race of Hungary,Nicky CatsburgetNiels Langeveldseront les favoris du public lors de la WTCR Race of Netherlands,Benjamin Leuchterbénéficiera d'un soutien local lors de la WTCR Race of Germany,Tiago Monteirosera le héros local de la WTCR Race of Portugal, tandis queMa Qing Huasera le pilote à l'honneur à la WTCR Race of China.



Un certain nombre d'annonces de pilotes doivent encore être annoncées, y aura-t-il plus de pilotes sur le # WTCR2019SUPERGRID qui courront à domicile ?

