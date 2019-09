Course 2 WTCR : Michelisz s’impose et prend la tête du championnat

Norbert Michelisz a remporté une victoire spectaculaire lors de la Course 2 à grille inversée à la WTCR Race of China et s'empare ainsi de la tête du classement général en FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, après une course pleine d'incidents au Ningbo International Speedpark.

Une série d'incidents au premier tour a vu le leader du championnat, Esteban Guerrieri, se retrouver dans le mur, tandis que Michelisz a remporté sa bataille pour la victoire face à Andy Priaulx, qui s'élançait de la DHL Pole Position. Le Hongrois devance désormais Guerrieri de 16 points au classement général WTCR OSCARO.



