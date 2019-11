Course 2 WTCR : Nouvelle victoire de Muller à Macao

Yvan Muller a remporté sa deuxième victoire du week-end à la WTCR Race of Macau, devançant son coéquipier Thed Björk pour un doublé Cyan Racing Lynk & Co lors de la Course 2 à grille inversée.

La victoire de Muller, qui fait suite à son triomphe de samedi en Course 1, signifie qu'il gagne encore davantage de terrain sur la #RoadToMalaysia. En effet, le leader du championnat Norbert Michelisz a fini dixième, et Esteban Guerrieri quatrième : le Hongrois n'a plus que 11 points d'avance sur l'Argentin, qui est six longueurs devant Muller.



Le résultat s'est joué au départ. Yann Ehrlacher (en DHL Pole Position) et Björk ont pris un bon envol depuis la première ligne avec leurs Lynk & Co, tandis que Muller s'est propulsé du cinquième au troisième rang bien avant Lisboa, aux dépens de Guerrieri et de Kevin Ceccon, qui partait troisième.



Puis, lors de ce premier tour, Ehrlacher et Björk ont tous deux laissé Muller passer pour lui permettre de s'imposer et d'ainsi mener l'assaut de Lynk & Co dans la course au titre WTCR / OSCARO.



“J'ai pris un départ fantastique, ce qui est crucial ici,” déclare Muller après sa quatrième victoire de la saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “Je savais que si je voulais gagner, il fallait que je double Guerrieri et Ceccon. Puis Yann et Thed m'ont grandement aidé.”



Troisième à la fin du premier tour, Ehrlacher a ensuite perdu une place au profit de Guerrieri et a chuté au classement lorsqu'il est sorti large à Lisboa, où Guerrieri a réalisé son impressionnant dépassement. Mais la Honda Civic Type R TCR du piloteALL-INKL.COMMünnich Motorsport n'a pas conservé cette troisième place longtemps. Au troisième tour, l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Ceccon (Team Mulsanne) l'a aisément dépassé pour signer son deuxième podium du week-end, suite à la troisième place de l'Italien en Course 1.



Guerrieri a ensuite dû résister à Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team). Le Néerlandais a failli le doubler au dernier tour, mais Guerrieri a tenu bon. Puis Catsburg a sacrifié sa course et rétrogradé au classement afin de permettre à Michelisz de marquer plus de points pour le titre en montant au dixième rang.



Derrière Guerrieri au quatrième rang, Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) a fini cinquième et meilleur pilote découvrant Macao ce week-end, suivi par Ehrlacher et la quatrième Lynk & Co, celle d'Andy Priaulx. Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) était huitième devant Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) et Michelisz.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) s'est classé 11e, devant Catsburg, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) et Rob Huff (SLR VW Motorsport) ; Mikel Azcona (PWR Racing), 15e, complétait les points.



Niels Langeveld a été retgardé par une collision au premier tour à Lisboa, où Mehdi Bennani et Attila Tassi se sont également accrochés plus tard dans cette course.



La Course 3 de la WTCR Race of Macau aura lieu à 11h00, heure locale, sur une distance de 11 tours.

