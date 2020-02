Cyan a fait son shakedown en WTCR

Cyan Racing espère un nouveau succès en WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020, et met déjà les chances de son côté.

Après avoir remporté le titre des équipes WTCR sous la bannière du Cyan Racing Lynk & Co à la WTCR Race of Malaysia, ultime manche de la saison passée, l'écurie suédoise vient de faire son retour en piste, plus précisément sur un aérodrome balayé par la pluie.



Un message posté sur la page Facebook officielle de l'équipe indique : “Nous venons de faire le premier shakedown de 2020 sur un aérodrome suédois, sous une forte pluie et dans un grand froid. Un premier signe que la saison de FIA WTCR se rapproche doucement.”



Photo :Facebook.com/cyanracing

