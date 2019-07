Des milliers de fans se sont massés au pied du podium après la Course 3 de la WTCR Race of Portugal pour célébrer la victoire immensément populaire de Tiago Monteiro à domicile dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Ils ont chanté A Portuguesa, l'hymne national portugais, en entier avant d'applaudir la remise des trophées.

“Les fans et le soutien sont incroyables ici”, a déclaré le pilote de la Honda KCMG.“Tout le week-end, partout où on allait, ils nous soutenaient – pas seulement moi, tous les pilotes présents ici je pense. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'opportunité d'être là et de faire une course comme celle-là dans mon pays. Je suis vraiment béni, je ne peux que remercier tout le monde pour ce soutien.”

The post Des millers de fans pour célébrer la victoire de Monteiro à domicile en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.