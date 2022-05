Néstor Girolami a écrit une belle histoire en quittant le week-end de la WTCR Clean Fuels for All Race of France à Pau en tant que Goodyear #FollowTheLeader, le leader du championnat.

Avec son frère cadet Franco en tête du classement du TCR Europe après deux meetings, le maintien de Girolami en tête du classement provisoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup marque la première occasion où deux frères sont en tête du classement du WTCR et du TCR Europe en même temps.



"Pour notre famille, c'est un moment très spécial",a déclaré Girolami."C'est la première fois que deux frères sont en tête du WTCR et du TCR Europe en même temps, donc je pense que nous pouvons dire que nous faisons tous les deux du bon travail jusqu'à présent."



"Franco s'est adapté très rapidement à la course européenne l'année dernière et a montré qu'il avait la capacité de gagner. Cette année, l'aide que je peux lui apporter est différente, parce qu'il pilote pour Audi, donc d'une certaine manière, il est un peu plus un rival pour moi. Mais aussi, cela signifie que nous parlons un peu moins de course, donc c'est aussi bon pour notre relation. Nous aimons quand même faire des simulations ensemble parfois et nous entraîner ensemble aussi. Nous avons cet esprit de compétition et nous nous poussons mutuellement. Nous avons couru dans la même série en Argentine, donc nous avons l'habitude d'être rivaux."



"Le fait d'être dans des séries et des marques différentes nous aide à faire la part des choses. Il a ses intérêts professionnels et j'ai les miens. Nous gérons bien cela parce que nos équipes et nos marques sont importantes pour nous, donc nous voulons protéger cette vie privée et nous respectons cet espace. Néanmoins, il est naturel que je sois très heureux de le voir gagner en TCR Europe."



"Son objectif est de devenir champion cette année et je pense vraiment qu'il peut le faire. C'est la même chose pour moi en WTCR, nous allons donc essayer de continuer à écrire l'histoire. Ce serait fantastique si nous y parvenons tous les deux. "



Alors que Néstor Girolami est occupé à préparer la WTCR Race of Germany au Nürburgring Nordschleife du 26 au 28 mai, Franco Girolami sera en action pour l'équipe Comtoyou Racing à l'occasion du deuxième meeting du TCR Europe Touring Car Series sur le Circuit Paul Ricard du 21 au 22 mai.

