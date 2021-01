Augusto Farfus, pilote d'essai et de développement de Hyundai Motorsport, qui a terminé sur le podium du WTCR en 2019, effectuera des tours de démonstration sur le circuit automobile du Daytona International Speedway, où il disputera la célèbre épreuve de 24 heures.



Farfus, qui se rendra sur la piste le vendredi 29 janvier, a déclaré : "Être invité à faire une démonstration sur le Daytona International Speedway est une grande opportunité de montrer le Veloster N ETCR au monde entier."



"Grâce aux tests que nous avons déjà effectués, nous savons que la voiture impressionnera et la piste de Daytona devrait nous permettre de montrer à la fois sa superbe accélération etsa vitesse de pointe".



PURE ETCR, qui débutera cette saison, alignera les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites avec une puissance de pointe de 500kW équivalente à 670bhp, toutes en compétition avec la première série de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques au monde.



Suivez ce lien pour l'histoire complète :https://www.pure-etcr.com/daytona-demo-for-hyundai-veloster-n-etcr/