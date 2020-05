En ce jour en WTCR : Max Verstappen visite la grille de départ

-

Alors qu'Aurélien Comte décrochait son premier succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup à Zandvoort en ce jour (21 mai 2018), la star de l'équipe Red Bull F1 Max Verstappen suivait avec intérêt l'action de la discipline.

Verstappen était présent sur son circuit à domicile pour les Jumbo Racedagen afin d'effectuer des démonstrations de course dans une voiture de Formule 1 Red Bull et de faire plusieurs apparitions publiques. Il a également fait un tour sur la grille avec des invités de TAG Heuer, le partenaire officiel du chronométrage du WTCR.



Lors de sa visite sur la grille de départ de la Course 2, Verstappen est venu apporter son soutien à Tom Coronel et au Prince Bernhard van Oranje, un habitué du WTCR, qui participait à la course en tant que wildcard et par ailleurs propriétaire du circuit.



"J'ai déjà dit qu'après les deux premières éditions, nous devrions créer un grand événement autour de ce circuit. Pas seulement des tours de démonstration. Bien entendu, pour le WTCR, participer à cet événement est formidable et j'aime beaucoup suivre cette série également", a déclaré à l'époque Verstappen à Eurosport. "J'apprécie vraiment ce week-end. C'est génial à voir et c'est génial de voir que les spectateurs restent aussi pour suivre chaque série. Ils sont tout simplement très passionnés par la course en général".

