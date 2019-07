Yvan Muller et Yann Ehrlacher ont partagé leur premier podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO en terminant deuxième et troisième de la Course 3 à Vila Real, dimanche.

Bien que l'occasion ait été teintée de tristesse après la perte d'un membre de leur équipe le samedi après-midi, ce résultat est celui sur lequel Muller et Ehrlacher, son neveu âgé de 23 ans, travaillaient depuis quelque temps.

“C'est beaucoup d'émotion et un jour spécial pour nous”, a dit Muller. “D'abord, parce que je suis sur le podium avec Yann, mon neveu. Mais surtout parce que nous avons perdu et collègue et ami hier. À minuit, nous ne savions pas si nous allions courir aujourd'hui. Mais sa famille nous a dit que nous devrions, et c'est ce qu'on avons fait.”

Ehrlacher, pilote d'une autre Lynk & Co 03 TCR alignée par Cyan Racing, a ajouté : “Ce sont tellement d'émotions d'être sur le podium ensemble pour la première fois, et en même temps, nous avons perdu un collègue et ami hier. J'ai obtenu deux podiums avec des points très importants ce week-end, que nous lui lui dédions tous, et nos pensées vont à sa famille.”

Muller est à gauche sur la photo avec Tiago Monteiro, vainqueur de la Course 3, et Ehrlacher à droite.

The post Enfin réunis : premier podium partagé pour Muller et Ehrlacher en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.