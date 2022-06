Une tentative tardive de Yann Ehrlacher lui a permis de se hisser en tête à la fin de la seconde séance d’essais libres de la WTCR Race of Spain, dernière occasion de se préparer pour le plateau de la WTCR – FIA World Touring Car Cup avant les qualifications au MotorLand Aragón.

Le champion WTCR en titre a réalisé un excellent tour à la toute fin des 30 minutes, signant un chrono de 2m05.579s et plus rapide de 0.286s que celui de Norbert Michelisz, deuxième.



“C’est bien, je suis à l’aise avec la voiture, ce qui est très important ici”, a dit Ehrlacher, pilote Cyan Racing Lynk & Co.“Pour l’instant, ça va. Mais ce ne sont que les essais libres et je ne sais pas ce que faisaient les autres, s’ils attaquaient ou pas. Je suis content de la voiture et on va voir ce que je peux en tirer. Je suis satisfait du rythme. Il nous reste à affiner la voiture pour optimiser le set-up, et puis ce seront les qualifs.”



“La piste a beaucoup évolué entre les deux séances. Elle était assez verte en fait, à cause de la tempête récente, il y avait plein de sable sur la route et la température a monté aussi. Il faut s’adapter.”



Derrière Ehrlacher et Michelisz, Santiago Urrutia a terminé troisième sur sa Lynk & Co de Cyan Performance. Le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), Mikel Azcona, a pris la quatrième place en ce jour de son 26e anniversaire, alors qu’Yvan Muller a heurté un vibreur et a endommagé sa roue avant droite avant de s’emparer du cinquième temps.



Mehdi Bennani, pour sa première apparition sur ce circuit, s’est classé sixième avec sa RS3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport, devant un autre pilote Audi, Tom Coronel. Dániel Nagy a été le plus rapide des pilotes des CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, à la huitième place devant Gilles Magnus alors que Thed Björk a complété le top 10 avec sa Lynk & Co.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) a fini 11e devant Ma Qing Hua (Lynk & Co) et Esteban Guerrieri, qui a touché un mur de pneus assez fort avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Attila Tassi sur une autre Honda et Rob Huff, meilleur temps sans la première séance, seulement 15e sur sa CUPRA.



Les Honda de Tiago Monteiro et Néstor Girolami ont terminé 16e et 17e respectivement.



La Qualification de la WTCR Race of Spain doit débuter à 15h10, heure locale et de Paris.

