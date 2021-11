Yvan Muller a décroché la pole position pour la Course 2 de la WTCR VTB Race of Russia en dominant une séance de qualification délicate, marquée par une pluie imprévisible, sur l’Autodrom de Sochi.

Le pilote Cyan Racing Lynk & Co a été le plus rapide dans la première session Q1, puis a devancé Mikel Azcona, sur sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, en Q3. De son côté, le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Yann Ehrlacher a joué la sécurité pour se qualifier en cinquième position et accroître son avance sur son rival le plus proche, Frédéric Vervisch, d'un point supplémentaire, la portant à 37 unités avant les deux dernières courses de la WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.

