Flash Seconde Qualification WTCR : Leuchter signe une pole surprise

Benjamin Leuchter a décroché sa première pole position DHL en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, battant ses rivaux lors de la deuxième qualification sur sa piste locale, la Nürburgring Nordschleife.

Rob Huff, deuxième, a permis aux Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing de monopoliser la première ligne, alors que le leader du championnat WTCR / OSCARO, Esteban Guerrieri, continue de produire une performance impressionnante lors de cette WTCR Race of Germany au volant de sa Honda Civic du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Avec des conditions de piste plus constantes que lors de la première qualification, les écarts dans la #WTCR2019SUPERGRID, qui compte 27 pilotes, étaient incroyablement serrés malgré les 25,378 kilomètres du circuit de la Nordschleife du Nürburgring.



Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) a donné le ton avant que le pilote de la Volkswagen SLR et héros local Leuchter ne fasse son entrée avec un chrono de 10m18.944s, 1.874s plus rapide que le leader des Essais Libres 1, Rob Huff.



Nicky Catsburg a placé sa Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team en troisième position en début de séance, alors que Daniel Haglöf plaçait sa CUPRA du PWR Racing Catsburg et son équipier Augusto Farfus.



La séance de Catsburg a cependant été interrompue lorsqu'il a endommagé sa suspension avant gauche en heurtant une glissière de sécurité, ce qui a forcé le Néerlandais à rentrer au ralenti vers les stands. Il n'a pas eu le temps de réparer et a conclu la séance au 23e rang.



Mais alors que les conditions de piste continuaient à s'améliorer, les temps au tour chutaient de façon spectaculaire, Leuchter reprenant la tête du classement, 0.083s plus vite que Huff.



La joie de l'Allemand a toutefois été de courte durée, puisque son coéquipier Johan Kristoffersson, qui a été le plus rapide aux essais libres 2, est devenu le premier pilote à franchir la barre des 10 minutes avec un chrono de 9m57.497s avant que le pilote wildcard Antti Buri ne devance Kristoffersson, le Finlandais se montrant plus rapide de 0.206s sur son Audi.



Mais c'est finalement Leuchter qui a eu le dernier mot, devançant à nouveau Huff avec seulement 1.482s d'écart au final après une série de changements de position tardifs dans une fin de séance complètement échevelée, et qui a vu notamment la violente sortie de route de Haglöf.



Après avoir passé la majeure partie de la séance en dehors du top 15, Guerrieri s'est hissé à la troisième place devant le duo BRC Hyundai N Squadra Corsa, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, ainsi que Mehdi Bennani sur sa Volkswagen Golf SLR.



Frédéric Vervisch s'est classé septième après que les mécaniciens du Comtoyou Team Audi Sport ont réparé sa RS 3 LMS endommagée suite à l'accident du Belge lors de la première qualification. Le pilote KCMG Honda Attila Tassi s'est classé huitième devant Buri et Kristoffersson, dont la 10e place des qualifications lui permet d'hériter de la pole position DHL en grille inversée pour la course 2.



La course 1 s'élancera vendredi à 17h30 heure locale et les courses 2 et 3 sont prévues à 11h00 et 12h20 samedi.

