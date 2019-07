Flash WTCR Course 1 : deuxième victoire en 2019 pour Michelisz

Norbert Michelisz a grandement réduit l'écart avec le leader du WTCR - FIA World Touring Car Cup by OSCARO, Esteban Guerrieri, grâce à une victoire convaincante dans la Course 1 de la WTCR Race of Portugal.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse a mené toute la course, après s'être élancé de la DHL Pole Position, pour décrocher sa seconde victoire de la saison et revenir à seulement 14 points de Guerrieri dans la #ROADTOMALAYSIA.

Plus d'information à suivre.

