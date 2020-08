Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #1 Cyan Racing Lynk & Co

-

L'ouverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 se rapproche avec une première course sur le Salzburgring, en Autriche, les 12 et 13 septembre.

À partir d'aujourd'hui, FIAWTCR.com se penche sur chaque équipe de pilotes, à commencer par Cyan Racing Lynk & Co, vainqueur du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup par équipe en 2019.



CYAN RACING LYNK & CO



#68 Yann Ehrlacher (France)

#100 Yvan Muller (France)



Voiture :Lynk & Co 03 TCR

Pneus :Goodyear

Base :Mölndal, près de Göteborg, Suède

Chef d'équipe :Christian Dahl

Chef d'équipe :Max Maximenko

Moments forts en WTCR : Victoire au championnat par équipe en WTCR en 2019



YANN EHRLACHER



Date de naissance :4 juillet 1996

Nationalité :Française

Classement au championnat 2019 :Neuvième

Ses chiffres en WTCR(au 01/08/2020) :

Départs :60

Victoires :2

Pole position :1

Meilleurs tours en course :3

Tours en tête :32

Points marqués :426



Cinq faits :

La course est dans le sang...L'oncle d'Ehrlacher n'est autre que le quadruple champion du monde de voitures de tourisme Yvan Muller. Sa mère, Cathy, était une pilote de monoplace réputée qui a participé à des courses de Formule 3 et de Formule 3000. Elle était enceinte de Yann lorsqu'elle a remporté ce qui s'est avéré être sa toute dernière course.

Un départ peu conventionnel :Ehrlacher a fait ses débuts en course dans une épreuve de Mitjet à Navarra en Espagne à l'âge de 16 ans avant de s'engager pour deux ans dans la Volkswagen Scirocco Cup en Allemagne. Mais il est revenu au volant de la Mitjet en 2014, remportant le championnat de France avec Yvan Muller Racing, rien de moins.

Des succès qui s'enchaînent :Le titre de champion de France de Supertourisme a suivi, avant qu'Ehrlacher ne rejoigne les rangs de la LMP3 dans l'European Le Mans Series en 2016, au volant d'une Ligier JS P3 pour l'équipe de son oncle et en remportant sa catégorie à Estoril.

Apprentissage rapide :Ehrlacher a marqué des points en WTCC lors de son deuxième week-end de championnat en 2017 et s'est imposé huit courses plus tard, s'adjugeant la première place pour l'équipe RC Motorsport en Argentine. Il a remporté deux victoires en WTCR en 2018 et a mené le classement du championnat après une performance très impressionnante lors de la WTCR Race of Netherlands. Il a rejoint Cyan Performance Lynk & Co pour la saison de WTCR 2019 et débutera l'année 2020 dans le cadre de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co aux côtés d'Yvan Muller.

Le saviez-vous ?Son père Yves a joué au football professionnel à Strasbourg, Lens, Bastia et Mulhouse. Il a été sacré champion de France en 1979 avec Strasbourg.



YVAN MULLER



Date de naissance :16 août 1969

Nationalité :Française

Classement au championnat WTCR 2019 :Troisième

Ses chiffres en WTCR(au 01/08/2020) :

Départs :60

Victoires :7

Pole position :3

Meilleurs tours en course :1

Tours en tête: 92

Points marqués: 634



Cinq faits :

Le meilleur des meilleurs :Avec plus de titres (quatre), de victoires (48), de poles (29), de tours rapides (38) et de tours en tête (571), Muller est le pilote le plus titré de l'histoire du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA. Et son palmarès en WTCR n'est pas mal non plus, Muller s'étant en effet battu pour le titre en 2018 et 2019.

Une affaire de famille :Muller a attrapé le virus de la course automobile en voyant son père participer à des courses de côte dès l'âge de trois ans. Il s'est ensuite mis au karting, assis sur les genoux de sa sœur Cathy Muller. Son fils et son neveu, Yann Ehrlacher, est son coéquipier chez Cyan Racing Lynk & Co en WTCR.

La glace, une première approche plutôt... froide :Après avoir remporté dix titres dans la série de courses sur glace du Trophée Andros, Muller a été banni de la discipline qu'il a dominée durant de nombreux hivers. Pour la petite histoire, Muller a d'abord refusé l'offre de son patron d'alors, Hugues de Chaunac, d'essayer de courir sur glace, craignant de ne pas être assez bon pour cela.

Monsieur polyvalent :En plus d'être un coureur accompli sur circuit - il a remporté la couronne britannique de F2 en 1992 et a couru en Formule 3000 internationale la saison suivante - la carrière de Muller l'a également conduit aux 24 heures du Mans, au Rallye Dakar et au Championnat du monde des rallyes, tandis que sa carrière de voiture de tourisme l'a amené à séjourner en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Muller dirige également sa propre équipe, Yvan Muller Racing, et a joué un rôle clé dans le succès de Cyan Racing en WTCC et WTCR, d'abord comme conseiller avant de reprendre le volant fin 2017 après avoir mis un terme à sa carrière de pilote à la fin de la saison précédente.

Le saviez-vous ?S'il n'avait pas poursuivi sa carrière en sport automobile, Muller admet qu'il aurait rejoint l'entreprise familiale de transport, qui était en grande partie la source du budget nécessaire à la pratique du sport automobile à ses débuts.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain pour découvrir la formation BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

