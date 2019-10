Haglöf ambitieux pour PWR en WTCR

Daniel Haglöf veut que PWR Racing, l'équipe dont il est copropriétaire, joue le titre WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2020.

PWR est l'une des révélations du WTCR / OSCARO en 2019, avec un podium pour Haglöf et une victoire à l'actif de son coéquipier Mikel Azcona à la WTCR Race of Portugal, à Vila Real, cet été.



“Nous apprenons vraiment vite et je suis extrêmement satisfait [de nos performances],” déclare le Suédois Haglöf, qui a établi un partenariat technique avec Comtoyou Racing pour aider les CUPRA TCR engagées par PWR en WTCR / OSCARO. “Maintenant, nous devons trouver comment obtenir un bon budget pour la saison prochaine. C'est nécessaire car nous avons une place dans le championnat et j'adorerais jouer le titre l'an prochain.”



Haglöf a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy à la WTCR Race of China le mois dernier, et ce n'est que l'un des nombreux exploits qu'il a réalisés pour sa première saison en FIA World Touring Car.



“On a vu que nous n'avions pas beaucoup de chance en qualifications, mais j'ai pu montrer le rythme de la voiture et le mien en Course 2,” analyse Haglöf. “J'ai dépassé Thed [Björk] et Yvan [Muller], j'étais content de ma position, et j'ai fait une belle manœuvre sur [Nicky] Catsburg également. Je ne sais pas s'il est passé dans l'herbe, mais je pensais avoir laissé suffisamment de marge, puis j'ai été percuté par l'arrière. C'est dommage car j'étais en position de monter sur le podium, mais c'est comme ça.”



“J'essaie juste d'obtenir de bons résultats. Nous avons eu trop d'abandons dans de bonnes positions, j'ai eu trois crevaisons et des contacts, donc dans l'ensemble, je suis content que nous ayons signé un résultat solide [en Chine].”



Haglöf, Azcona et PWR Racing seront de retour en action à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, du 25 au 27 octobre.

