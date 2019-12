Haglöf fait son retour pour la super-finale du WTCR

Daniel Haglöf va faire son retour en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en Malaisie la semaine prochaine.

Le pilote et cofondateur de PWR Racing avait cédé sa CUPRA TCR à Robert Dahlgren pour la WTCR Race of Macau le mois dernier, afin de récompenser son compatriote suédois pour son titre en TCR Scandinavia, et profiter du fait que Dahlgren connaisse le Circuito da Guia.



Pour la super-finale du WTCR au Sepang International Circuit, Haglöf – monté sur le podium à la WTCR Race of Hungary en avril – reprendra le volant aux côtés du titulaire Mikel Azcona, qui a pour objectif de finir la saison comme meilleur rookie.



Le directeur d'équipe Emil Axelsson déclare : “Nous sommes contents de finir la saison avec Mikel et Daniel au volant, et avons pour objectif de conclure la saison en beauté. Nous sommes également très satisfaits du travail accompli par Robert à Macao, où il a fait un excellent job pour l'équipe et a de nouveau montré son professionnalisme. Malheureusement, un faible écart en Qualifications 2 l'a empêché d'obtenir de meilleurs résultats.”



La WTCR Race of Malaysia s'associe aux 8 Heures de Sepang du FIM Endurance World Championship pour former la première édition des Races of Malaysia, qui aura lieu du 12 au 15 décembre.

