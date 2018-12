Histoires de la première année du WTCR : Lynk & Co choisit Cyan Racing pour une nouvelle aventure

Une semaine avant que les protagonistes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ne se retrouvent au Japon pour l'avant-dernière étape de la saison, Lynk & Co était dans le même pays pour annoncer son partenariat avec Cyan Racing pour le WTCR en 2019.

La nouvelle marque chinoise de mobilité urbaine mondiale, appartenant au groupe Geely, a fait cette annonce des plus enthousiasmantes au Fuji Speedway le 19 octobre, qui signifie que huit marques automobiles d'Europe et d'Asie seront représentées en WTCR OSCARO la saison prochaine.

Il a été confirmé que la Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport constituerait la base du projet et serait géré par Cyan Racing avec Thed Björk, le champion 2017 de la FIA World Touring Car, annoncé comme le premier des quatre pilotes.

Depuis l'annonce de Fuji, Yvan Muller, Andy Priaulx et Yann Ehrlacher ont été ajoutés à la liste des pilotes avec deux équipes de deux voitures prévues pour 2019. Des essais sont déjà en cours avec des kilomètres parcourus au Portugal, en Suède et en Espagne.

"La fusion entre Lynk & Co et Cyan Racing constituera le fer de lance de nos débuts dans la performance automobile", a déclaré à l'époque M. Victor Yang, vice-président de la communication du groupe Zhejiang Geely Holding. «La combinaison du défi lancé par Lynk & Co aux conventions de l'industrie automobile et de la vaste expérience du sport automobile et de la performance de Cyan Racing sont deux éléments clés de cette coopération unique."



Cliquezicipour regarder la vidéo du lancement.

