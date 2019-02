Yann Ehrlacher a passé les derniers jours entre les tests au volant de sa Lynk & Co 03 TCR à Barcelone à un podium dans la série électrique du Trophée Andros à Paris hier.

Après ce qu'il a décrit comme une "belle journée" en piste sur le Circuit de Catalunya-Barcelona le vendredi, Ehrlacher s'est rendu dans la capitale pour la super finale du Trophée Andros, qui utilisait un circuit sur glace spécialement aménagé dans l'enceinte du Stade de France.



Après avoir terminé troisième du Trophée Andros Enedis, Ehrlacher a écrit sur Facebook : "Je vais garder cela longtemps dans mon esprit. Un podium pour mon premier Stade de France. Des sensations incroyables de piloter dans cette ambiance, devant tellement de gens".



Les tests d'Ehrlacher en Espagne faisaient partie de ses préparations à la prochaine saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup où il pilotera la Lynk & Co 03 TCR développée par le Geely Group, et alignée en course par le Cyan Racing.



Photo:Facebook.com/Yannehrlacherpilote/

The post La belle période d’Ehrlacher appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.