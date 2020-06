La Honda Civic Type R édition limitée sera la Safety Car officielle du FIA WTCR 2020

-

Honda fournira sa Civic Type R Limited Edition comme voiture de sécurité officielle à la Coupe du monde des voitures de tourisme WTCR - FIA en 2020.

Dévoilée en février au siège milanais de JAS Motorsport, partenaire officiel de longue date de Honda, la Civic Type R Limited Edition est l'une des deux nouvelles variantes à ajouter à la gamme Type R pour cette année et est décrite par Honda comme "la version la plus extrême de l'iconique berline à hayon à ce jour".



Développée dans le respect de la tradition de la Type R, et en mettant l'accent sur les performances en piste, elle comprend également les mêmes technologies de sécurité active et d'assistance au conducteur qui ont permis à la gamme Civic - qui comprend la Type R standard sur laquelle est basée la Honda Civic Type R TCR - d'obtenir les meilleures notes aux tests Euro NCAP.



La voiture de sécurité Type R en édition limitée portera une livrée resplendissante de la couleur "jaune soleil", la même que celle de la version destinée aux clients sur la route.



L'artiste belge Vanuf, qui a conçu de nombreuses livrées officielles de Honda pour son programme de voitures de tourisme, est l'inspiration derrière la "philosophie agressive" de la société pour la livrée de la Civic Type R Safety Car.



L'édition limitée conserve le moteur VTEC Turbo de 2,0 litres de la Type R, qui développe une puissance maximale de 320 ch à 6 500 tr/min et un couple maximal de 400 Nm. Le 0-100km/h (0-62mph) est atteint en 5,7 secondes.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "Honda a une riche histoire dans la compétition FIA World Touring Car et son engagement de longue date dans la catégorie est sans égal, nous sommes donc ravis d'accueillir Honda en tant que nouveau partenaire officiel Safety Car de la WTCR - FIA World Touring Car Cup avec sa Civic Type R Limited Edition. Avoir une voiture aussi emblématique que la Civic Type R comme voiture officielle de sécurité - avec son excellent niveau de sécurité, ses qualités sportives et dynamiques, ainsi que son prix abordable - correspond parfaitement à la philosophie du WTCR".



La voiture de sécurité officielle du WTCR sera présente aux six événements prévus par le WTCR et sera pilotée par les pilotes professionnels Bruno Correia ou Pedro Couceiro.



Elle est envoyée en tête de grille cinq minutes avant le départ de chaque course pour effectuer un dernier tour de repérage. Elle reste ensuite en attente pendant chaque course en cas d'incident nécessitant le contrôle de la vitesse des voitures en course.

