La Lynk & Co ne peut que s’améliorer en WTCR, indique Muller

Yvan Muller estime que la Lynk & Co 03 TCR ne peut que devenir plus rapide en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Développée par la firme chinoise Geely Group Motorsport, la Lynk & Co 03 TCR a gagné huit des 30 courses WTCR en 2019, pour sa première saison dans le championnat.



Muller, qui a remporté quatre de ces victoires et a pris la troisième place du classement final pour Cyan Racing, s'attend à davantage de succès en 2020.



“Il nous faut garder à l'esprit que ce n'est que la première saison de la voiture et que nous avons commencé assez tard,” a rappelé Muller. “On n'est pas aussi compétitif lors de la première saison que pour la seconde et la troisième, car on n'a pas la même connaissance de la voiture ni la même expérience. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait.”



Muller faisait partie des quatre candidats au titre lors de la super-finale en Malaisie mais a dû se contenter de la troisième place du classement final, la Lynk & Co 03 TCR s'étant avérée peu compétitive en qualifications au Sepang International Circuit.



"J'ai perdu une opportunité de gagner mon cinquième titre, mais la sensation de remporter le titre des équipes pour la première année avec une nouvelle voiture que nous avons développée ensemble avec Geely Group Motorsport, c'est fantastique. C'est la 12e saison où je finis dans le top 3 en World Touring Cars.”

