Icône mondialement reconnue du sport automobile et ambassadeur de la marque depuis près d'un siècle, le dirigeable Goodyear n'avait pas survolé une épreuve de sport automobile européenne depuis 35 ans avant sa présence aux 24 heures du Mans le week-end dernier.



Il volera de nouveau lorsque la WTCR - FIA World Touring Car Cup se rendra sur la Nürburgring Nordschleife pour la deuxième épreuve de la saison 2020, qui fait partie du week-end des 24 heures de l'ADAC TOTAL.



"Le dirigeable Goodyear est une véritable icône qui a captivé l'imagination des fans et des consommateurs du monde entier pendant près d'un siècle, et il est instantanément reconnaissable", a déclaré Mike Rytokoski, directeur du marketing pour l'Europe chez Goodyear. "Son retour en Europe est très attendu et c'est le moyen idéal de célébrer notre retour dans le sport automobile européen et international".



Le Goodyear Blimp opérant en Europe est un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT de la marque Goodyear. Ce modèle est le plus grand dirigeable semi-rigide au monde actuellement, mesurant 75 mètres de long, jusqu'à 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut.



Volant au-dessus de la Nürburgring Nordschleife, le Blimp de Goodyear assurera une couverture télévisée unique en direct des actions sur piste et servira d'ambassadeur de marque pour Goodyear, le fournisseur officiel de pneus du WTCR avec ses enveloppes Goodyear Eagle F1 SuperSport.



Le Goodyear Blimp qui vole en Europe est le même modèle que les trois Goodyear Blimps exploités par Goodyear aux États-Unis. Ces Blimps volent souvent lors de grands événements sportifs, tels que la NASCAR, pour laquelle Goodyear est également le fournisseur exclusif de pneus, les matchs de la NBA, les matchs de football universitaire américain et les événements de golf de la PGA.



Cependant, le Blimp de Goodyear a également une histoire illustre en Europe. Entre 1972 et 1986, un Goodyear Blimp nommé Europa est apparu lors de plusieurs événements clés, des événements sportifs de haut niveau tels que les 24 heures du Mans, le Grand Prix d'Allemagne et l'Open de France, ainsi qu'à des événements marquants, dont deux mariages royaux britanniques.