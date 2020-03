Le format WTCR expliqué : rappel

Alors que le début de la saison du WTCR - FIA World Touring Cup 2020 se rapproche, voici un rappel du fonctionnement de certains des principaux éléments.

POINTS

Points de qualification

Les cinq pilotes les plus rapides aux qualifications selon le classement final de la Q3 marquent des points comme suit :



DHL Pole Position : 5 points

Deuxième position : 4 points

Troisième position : 3 points

Quatrième position : 2 points

Cinquième position : 1 point



Le même système de points est appliqué à la WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams.



Points pour les courses 1 et 2

Les 15 premiers classés dans les courses 1 et 2 marquent des points comme suit :



Position : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Points : 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1



Le même système de points est appliqué à la WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams.



Comme en 2019, les pilotes et les équipes wildcard ne peuvent pas obtenir de points.



Tous les points comptent, il n'y a pas de points perdus.



FORMAT DE QUALIFICATION

La qualification est divisée en trois phases, Q1, Q2 et Q3.



Q1 :

Tous les pilotes sont en piste pendant 20 minutes (30 minutes sur les circuits en ville)

Les 12 pilotes les plus rapides à l'issue de la séance progressent vers la Q2

Tous les autres pilotes sont éliminés et ne participent plus aux qualifications



Q2 :

Les 12 pilotes qui se sont qualifiés depuis la Q1 entrent sur la piste pendant 10 minutes (15 minutes sur les circuits en ville)

Les cinq pilotes les plus rapides progressent vers la qualification Q3 pour disputer le Shootout pour décrocher la position DHL

Les sept pilotes restants sont éliminés et ne participent plus aux qualifications



Q3 :

Les cinq pilotes les plus rapides disposent de 20 secondes pour sélectionner leur ordre de passage, le pilote le plus rapide de la Q2 choisissant son ordre de passage en premier, suivi du deuxième pilote le plus rapide et ainsi de suite jusqu'à ce que les cinq positions de départ aient été sélectionnées.



Les pilotes informent les directeurs d'équipe de leur choix par radio et la sélection est effectuée en ligne par le directeur d'équipe respectif.



Les cinq pilotes auront droit à un tour de chauffe (out lap), un tour chronométré et un tour de ralentissement (in lap).



Tous les pilotes doivent se trouver à moins de 105 % du pilote le plus rapide selon l'ordre combiné pour se qualifier.



GRILLES DE DÉPART

Course 1 : Les 10 premières places selon le classement final de la Q2 qualificative sont inversées pour former les 10 premières places sur la grille de départ de la course 1 en tenant compte des pénalités de grille éventuellement appliquées. Cela signifie que le pilote en position 10 à l'issue de la Q2 de qualification part sur la DHL Pole Position, le pilote en position 9 partant en deuxième position, et ainsi de suite.



Les pilotes en position 11 et 12 selon le classement final de la Q2 qualificative occupent les positions 11 et 12 sur la grille en tenant compte des pénalités de grille qui sont appliquées.



Les pilotes en position 13 en bas de la grille selon le classement final de la Q1 qualificative complètent le reste de la grille par ordre décroissant en tenant compte des pénalités de grille qui sont appliquées.



Course 2 : Les cinq pilotes les plus rapides selon le classement final de la Q3 qualificative occupent les cinq premières places de la grille de la course 2 par ordre décroissant, en tenant compte des pénalités de grille éventuellement appliquées.



Les positions 6 à 12 sur la grille correspondent aux positions 6 à 12 de la qualification 2, en tenant compte des pénalités de grille éventuellement appliquées.



Les positions restantes sont occupées par les pilotes à partir de la position 13, en ordre décroissant, selon le classement final de la Q1 qualificative, en tenant compte des pénalités de grille éventuellement appliquées.

