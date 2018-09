Le héros local Bánki en forme dans l’Esports WTCR OSCARO

Bence Bánki sera l'un des hommes à suivre lorsque le circuit virtuel du Slovakia Ring accueillera la quatrième manche du championnat multijoueurs Esports WTCR OSCARO pour RaceRoom dimanche.

Avec ses virages à haute et basse vitesses et son premier secteur en montée, le Slovakia Ring représente un défi majeur pour les coureurs de l'Esports WTCR OSCARO.



Mais Bánki (Oscaro eSports de SDL / Honda) a mis le feu aux poudres face à son coéquipier Redoine Messaoud (Audi) et au pilote Honda Nikodem Wisniewski, membre de l’équipe Esports de l’écurie Williams.



Les rivaux de Bánki au championnat ont connu des moments difficiles en pré-qualification. Florian Hasse était 17e sur sa Volkswagen, tandis que Jan Stange, actuellement deuxième au championnat, a conclu à un lointain 20e rang sur son Audi. Alexander Dornieden, Kévin Leaune et Gergo Baldi continuent de hausser leurs performances, mais Jack Keithley a été contraint de rater son deuxième meeting consécutif après avoir mené le classement après la deuxième épreuve.



Le pilote le plus rapide qui a choisi la PEUGEOT du coureur slovaque du WTCR OSCARO, Mato Homola, était le Français Eric Sotgiu en 10e position, tandis qu'Elmar Kurbanov donnera à l'Alfa Romeo Giulietta ses débuts dans la division supérieure.



Le live streaming surFacebooketYouTubedébutera à 19h00 CET le dimanche 23 septembreavec les commentaires avisés de James Kirk et Robert Wiesenmüller. Cliquezicipour voir le guide du circuit du Slovakia Ring de Mato Homola.

