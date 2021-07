Le Roi du WTCR, Yann Ehrlacher, s'est hissé à seulement huit points de la première place du championnat à l'issue du week-end d'Aragon alors que Cyan Racing Lynk & Co pointe en tête du classement par équipe.

Après avoir remporté la première course lors de la WTCR Race of Portugal le mois dernier, le pilote tricolore a commencé le week-end de la WTCR Race of Spain en se classant cinquième et septième des deux courses disputées sur le circuit MotorLand Aragón, passant ainsi de la septième à la deuxième place au classement général.



"Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu des courses aussi difficiles, à me battre du premier au dernier tour", a déclaré Ehrlacher. Nous espérions un meilleur résultat, mais nous avons fait notre maximum ce week-end. La deuxième place du [classement] n'est pas mal dans ces conditions."



Dans le même temps, l'installation en tête du classement par équipe de Cyan Racing Lynk & Co a été un autre point fort pour l'équipe suédoise et la Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport et équipée de Goodyear.



Cela fait suite à un double podium lors de la WTCR Race of Germany et à un podium 100% Lynk & Co lors de la WTCR Race of Portugal. Thed Björk, qui court sous la bannière de Cyan Performance Lynk & Co, a manqué la pole position de 0.021s avant de terminer en deuxième position dans la course 2 devant Frédéric Vervisch de l'équipe Audi Sport Comtoyou.

