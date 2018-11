Le sauvetage de l’année en WTCR pour Ehrlacher ?

Yann Ehrlacher n'a rien à envier à son compatriote Hugo Lloris en termes de sauvetage.

Alors que Lloris reste le gardien de but et le capitaine de l’équipe nationale française, Ehrlacher a également ce qu’il faut pour réussir l’impossible.



Ehrlacher a été envoyé en tête-à-queue après une collision avec Pepe Oriola lors du premier tour de la course au virage de Lisboa lors de la course 2 de la WTCR Race of Macau le week-end dernier.



Malgré des obstacles au bord de la piste à 160 km/h alors qu'il effectuait un virage à 360 degrés sur sa Honda Civic Type R TCR, le pilote du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport s'est miraculeusement maintenu en sixième position.



Ehrlacher a écrit: «Toucher le mur, rattraper la voiture et ne pas perdre de place. Je peux probablement postuler pour le prix du sauvetage de l'année ».



Ehrlacher a terminé 10ème du classement final du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. Il a remporté des victoires en Hongrie et aux Pays-Bas et a mené le championnat pendant un certain temps.



Cliquezicipour voir le sauvetage spectaculaire de Ehrlacher.

