Goodyear a été désigné comme partenaire pneumatique officiel du Nürburgring et équipera l'ensemble du parc de véhicules du site, y compris l'école de conduite du Nürburgring, la Ring°kartbahn et le parc tout-terrain.



Michael Dürbaum, directeur des ventes et du développement commercial du Nürburgring, a déclaré : "Goodyear est le meilleur exemple d'un partenariat en action. Il est important, surtout en ces temps, de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est pourquoi nous sommes ravis que notre partenaire pneumatique officiel renforce encore son engagement".



Le Dr André Weisz, directeur général de la division Consommateurs de Goodyear Allemagne, a déclaré "Nous sommes très heureux d'intensifier encore notre coopération fructueuse de longue date avec le Nürburgring. La visibilité accrue de la marque Goodyear sur le prestigieux circuit souligne également le long héritage de la marque Goodyear en matière de sport automobile et son retour dans la course automobile allemande".



Le WTCR - FIA World Touring Car Cup utilise depuis 2020 le pneu Goodyear Eagle F1 SuperSport conforme aux spécifications du WTCR et se rend pour la quatrième fois sur le légendaire circuit de la Nürburgring Nordschleife - le légendaire tracé de 25,378 km - du 3 au 5 juin, date prévue pour l'ouverture de la saison 2021.