100'000 spectateurs se sont rassemblées autour du circuit de Pau-ville, à l'occasion de l'ouverture du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup édition 2022.

Ce chiffre, qui prend en compte les personnes ayant assisté au Grand Prix de Pau et aux diverses activités et attractions organisées dans le cadre du Pau Motors Festival, est significatif et a marqué idéalement le retour des courses dans les rues de la capitale béarnaise.



Outre les nombreuses activités et événements organisés tout au long du week-end, les fans ont assisté à deux courses passionnantes dans le cadre de la WTCR Clean Fuels for All Race of France, ainsi qu'aux courses d'ouverture de la première Coupe du monde FIA ETCR eTouring Car.



Le pilote Honda Néstor Girolami a remporté la course 1 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, tandis que Mikel Azcona s'est imposé dans la course 2 pour le BRC Hyundai N Squadra Corse. Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) et Rob Huff (Zengő Motorsport) ont remporté le classement WTCR Trophy dans les deux courses, respectivement.



La pole position de Girolami, sa victoire dans la course 1 et sa septième place dans la course 2 font de lui le #FollowTheLeader de Goodyear après le premier week-end de la saison.



La course au titre WTCR se poursuit sur la Nürburgring Nordschleife en Allemagne, le circuit le plus difficile du monde, du 26 au 28 mai.



*Le chiffre combiné des trois jours inclut les fans qui assistent au Grand Prix de Pau et les attractions faisant partie du premier Pau Motors Festival.

