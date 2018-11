Le WTCR apprend à connaître… Luigi Ferrara

Luigi Ferrara était relativement inconnu au niveau international lorsqu'il a effectué sa première apparition en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO au Japon le mois dernier. Le pilote du Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta by Romeo Ferraris nous parle de course, de chiens, de héros, de dîners et de moments fous à Macao.

Comment avez-vous été impliqué dans le sport automobile - y avait-il un lien familial avec cette discipline ?

«À l'âge de trois ans, j'encourageais déjà mon père lorsqu'il faisait des courses de karts. Puis, deux ans plus tard, j'ai moi-même commencé à courir en karts."



Un champion de karting mais à quel point étiez-vous performant et contre qui avez-vous couru?

«J'étais dans le groupe de devant. J'ai couru en karting de 1992 à 1999, remportant le titre italien 125 en 1996. J'ai été finaliste européen en 1999 et cinquième de la Coupe du monde en Amérique. À l'époque, beaucoup de pilotes célèbres couraient avec moi, tels que Liuzzi, Trulli, Pantano, Vilander, Maldonado, Kobayashi et Kubica. ”



Vous avez eu beaucoup de succès en monoplace. Avez-vous rêvé de courir en Formule Un? Qu'est-ce qui vous a arrêté?

«Malheureusement, comme pour beaucoup de pilotes, je suppose, le problème était le budget. Mais j’ai eu l’occasion de tester la Minardi F1 en 2005 en tant que récompense du titre italien F3. »



Depuis votre passage aux voitures de tourisme, vous avez été très performant. Comment l'expliquez-vous ?

"Heureusement, je dois dire que j'ai toujours été assez rapide dans toutes les voitures que j'ai essayées jusqu'à présent."



Que faites-vous quand vous ne courez pas?

«J'ai ma propre entreprise à Bari, ma ville natale, où nous nous occupons des voitures à 360 °. Nous avons un atelier automobile, nous faisons des kits carrosserie, des voitures de location, tout ce qui concerne les voitures. ”



Qui sont vos héros dans la vie?

"Mon grand père".



Qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous énerver ?

«J'aime passer mon temps avec des personnes positives. Une seule chose peut m'énerver : mon chien, Tyson !"



Quelle serait votre journée de vacance parfaite ?

"Réveil matinal et course avec Tyson sur la plage."



Si vous pouviez inviter trois pilotes de course à dîner, qui seraient-ils et que cuisineriez-vous?

“Bien sûr, Tom Coronel et Gabriele Tarquini. Le troisième? Bien mon coéquipier Kevin Ceccon, mais il sera aussi un chef assez spécial! ”



Dites-nous trois choses intéressantes sur vous?

"Je suis patient, je suis poli, je suis un professionnel."



Si vous n'étiez pas devenu pilote de course, quel sport auriez-vous choisi?

"Probablement le cyclisme."



Gabriele Tarquini roule encore en compétition à 56 ans. Combien de temps comptez-vous continuer à courir?

«Je ne pense pas que ce soit un problème d’âge, mais de motivation et de passion. ”



Si vous deviez choisir une voiture et une piste, que choisiriez-vous?

"Dans un scénario idéal, j'aimerais conduire une Bugatti à Spa."



Comment décririez-vous vos débuts au WTCR?

“Merveilleux et difficile à la fois. Toute l'équipe savait que je pouvais être compétitif dès le début. ”



Quel est votre objectif pour Macao?

«Ce sera difficile, mais spectaculaire aussi. J’ai toujours regardé les courses à la télévision, en me levant au milieu de la nuit en Italie. Maintenant, je vais être là-bas, c'est fou. "



Luigi Ferrara (à gauche) est en photo avec son coéquipier Kevin Ceccon (à droite)

