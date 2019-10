Le WTCR s’illustre au Spa 500 : Coronel vainqueur, Azcona sur le podium, Huff fier

Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO étaient à la fête lors du Spa 500 inaugural, première course longue distance pour les voitures de spécification TCR.

Tom Coronel s'est imposé sur le circuit du Grand Prix de Belgique, partageant la CUPRA TCR victorieuse avec l'ancien pilote WTCR / OSCARO Pepe Oriola ainsi que Rik Breukers et Ivo Breuker.



Le Néerlandais a déclaré après l'épreuve : “C'est agréable de remporter une grande course. L'équipe a fait un excellent travail, nous pilotes n'avons commis aucune erreur ; la voiture était fabuleuse, même si j'étais inquiet d'entendre des bruits étranges au freinage dans mon dernier relais. Nous n'avons finalement eu aucun problème et tout s'est bien passé.”



Mikel Azcona, vainqueur pour PWR Racing en cette saison de WTCR / OSCARO, était au volant d'une autre CUPRA qui a fini troisième, notamment associé à Antti Buri, qui était une wild-card à la WTCR Race of Germany. “C'est dommage que nous ayons eu des problèmes dans la nuit alors que nous étions deuxièmes : nous avons perdu neuf tours dans les stands pour remplacer la pompe à carburant,” déclare Azcona.



Douglas Khoo, qui fera ses débuts en WTCR / OSCARO à la WTCR Race of Malaysia en tant que wild-card, a fini quatrième.



Pendant ce temps, les deux voitures du Teamwork Huff Motorsport – dont Rob Huff, pilote WTCR / OSCARO, est copropriétaire – sont passées sous le drapeau à damier ; la première de ces Audi RS 3 LMS était septième au général et est montée sur le podium Pro-Am. "C'est un week-end fantastique pour l'équipe, je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli,” se félicite Huff.



Daniel Haglöf est quant à lui retourné en TCR Scandinavia pour aider son pilote Robert Dahlgren (PWR Racing) à remporter le titre. Déjà monté sur le podium en WTCR / OSCARO, Haglöf a pris la quatrième place en Course 1 à Mantorp Park en Suède, alors qu'une troisième et une quatrième position pour Dahlgren lui ont suffi à s'octroyer la couronne régionale.



Azcona, Coronel, Haglöf et Huff vont désormais se tourner vers la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka, du 25 au 27 octobre.



Photo :CUPRA Racing

