Les anciens pilotes de monoplace vont mener l’attaquer du Team Mulsanne en WTCR

La venue de Ma Qinghua dans l'effectif du Team Mulsanne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019 fait que l'équipe italienne pourra compter sur deux pilotes ayant débuté leur carrière en monoplace.

Alors que Kevin Ceccon a remporté des succès en GP3, GP2 et AutoGP, Ma a bâti sa réputation en Formule Renault, Formule 3, Formule 3000, Superleague et A1 GP avant de passer à la Formule 1 en tant que pilote de développement avec HRT en 2012.



Michela Cerruti, responsable des opérations de Romeo Ferraris, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’annoncer la dernière recrue du Team Mulsanne aujourd’hui, lors du Nouvel An chinois. Cela a une signification particulière et nous espérons que cela peut représenter un bon départ, non seulement pour Ma Qinghua, mais aussi pour toute l'équipe."



«Je connais Ma de par sa carrière, mais la saison dernière, nous avons également eu la chance de voir sa vitesse et son talent sur piste, confirmés par son potentiel au volant de notre Alfa Romeo Giulietta TCR lors des essais et des courses. Je m'attends à ce que son expérience soit très utile pour le développement de la voiture. "

