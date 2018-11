Les coureurs en ligne prêts pour la finale de l’Esports WTCR OSCARO à Macao

En plus d'accueillir les dernières manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Macao sera le théâtre (virtuel) de la finale de la saison du championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO ce dimanche (11 novembre).

Le Slovaque Bence Bánki aborde le circuit virtuel de Macao en tant que champion et a confirmé sa domination en se montrant le plus rapide des pré-qualifications, avec une avance de 0.7 secondes sur Kevin Siggy Rebernak, alors que Gergo Baldi pointe à seulement un dixième derrière, en troisième position. Jaroslav Honzik et Attila Dencs complètent le top 5.



Tim Jarschel, deuxième au classement RaceRoom avec seulement deux points d'avance sur Rebernak, a dû se contenter du 13e rang. Florian Hasse et Jan Stane, qui étaient également en lice pour la deuxième place du championnat derrière Bánki, se sont positionnés au 9e et 11e rangs, respectivement.



La finale de l'Esports WTCR OSCARO sera diffusée en direct à partir de 19h00 dimanche, James Kirk et Robert Wiesenmüllerproposant leurs habituels commentaires d'experts. A suivre surFacebookouYouTube.

