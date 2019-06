Les courses WTCR du samedi en direct de la Nordschleife du Nürburgring

Les Courses 2 et 3 de la WTCR Race of Germany seront retransmises en direct dans le monde entier à partir de 11h00 et 12h20 CET, aujourd'hui.

Disponible sur Eurosport Player et Eurosport à travers l'Europe, toute l'action de la Nordschleife du Nürburgring sera aussi diffusée en direct sur les réseaux suivants :

Belgique : RTBF Auvio

Chine : Tencent

Hongrie : M4 Sport

Japon: J SPORTS

Amérique latine : Fox Sports 3

Afrique subsaharienne : Kwesé

Une retransmission complète en différé sera également diffusée sur Fox Sports 2 au Brésil.

La légendaire Nordschleife du Nürburgring accueille le cinquième meeting du WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019. Norbert Michelisz a remporté une palpitante Course 1, vendredi après-midi. Cliquez ici pour en voir le résumé.

