Les erreurs, ça arrive : Ceccon et Ma pardonnés en WTCR

Les erreurs coûteuses de Kevin Ceccon et Ma Qing Hua sur la WTCR Race of Portugal ont été mises sur le compte de la nature hautement compétitive du WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Ceccon est sorti lourdement de la piste en Seconde Qualification à Vila Real, et Ma a perdu une chance de victoire en Course 2 quand il est parti à la faute en prenant son tour “joker” alors qu'il menait. Il a dû se contenter de la deuxième place au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne.

Michela Cerruti, directrice des opérations chez Romeo Ferraris, l'organisation qui se trouve derrière le projet Alfa Romeo, a déclaré : “Kevin et Qing Hua ont fait quelques erreurs durant le week-end, mais c'est inévitable dans un championnat aussi compétitif et quand on est toujours à la limite.”

