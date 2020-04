L’importance de la continuité pour Coronel avec Comtoyou

Tom Coronel a indiqué que la continuité sera un facteur important alors qu'il s'apprête à disputer une deuxième saison consécutive avec la même équipe en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Bien qu'il passe d'une CUPRA à la puissanceune Audi pour la troisième saison du WTCR, Tom Coronel peut de nouveau compter sur l'expertise de la structure belge Comtoyou Racing.



"En effet, c'est une voiture différente, mais c'est la même équipe que l'année dernière," a déclaré le Néerlandais. "Pour moi, il est important de courir avec la même équipe pendant sur le long terme. L'année dernière, Comtoyou Racing et moi formions assurément un bon ensemble. La coopération a été agréable pour les deux parties et maintenant nous sommes passés à Audi. L'équipe a également de l'expérience avec cette marque".



Comtoyou a remporté deux victoires en WTCR à ce jour, en plus de plusieurs podiums.

